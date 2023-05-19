В Новосибирске из фото умершей девочки сделали рекламу

В Новосибирске ритуальное агентство использовало в саморекламе фото умершего ребенка.

В Новосибирске родители трехлетней девочки, которая в 2020 году умерла от заворота кишок, заявили, что ритуальное агентство без разрешения использовало фото их дочери в рекламных целях. Об этом сообщает издание «АиФ» Новосибирск со ссылкой на мать девочки.

Фото ребенка было размещено на образце надгробия, который ритуальщики использовали для презентации своих услуг. Именно в этом агентстве три года назад заказывали надгробие и для этой девочки.

После огласки, в компании заявили, что надгробие с фото ребенка уберут и больше не будут использовать.

Маленькая девочка умерла в Новосибирске в январе 2020 года от заворота кишок после того, как выпила йогурт. По факту халатности врачей было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда благодаря контролю со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Напомним, ранее стало известно, что под Новосибирском ритуальщики в качестве рекламы изготовили надгробие для Владимира Зеленского.