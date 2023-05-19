В Новосибирске изменят схему движения общественного транспорта из-за Крестного хода

Ограничения введут на некоторых улицах Новосибирска.

В связи с проведением Крестного хода в Новосибирске, временные ограничения движения будут введены в центральных улицах правобережья. Изменения затронут схемы движения общественного транспорта.

Автобусы № 5, 13, 15, 18, 21, 28, 31, 54, 75, 79, 95, 96, 97, 98, маршрутные такси № 8, 11, 13, 44, 44а, 48, 51, и троллейбусы № 5, 10, 13, 23, 36 изменят свои маршруты. Подробные схемы измененных маршрутов можно найти на официальном сайте мэрии.

21 мая временные ограничения движения будут введены в центре города Новосибирска в связи с проведением Крестного хода. Приказ о введении ограничений опубликован на официальном сайте мэрии.

Ограничения будут действовать во время сбора участников церковного шествия и его проведения. Дороги на улицах Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Советской и других будут закрыты для движения. Также возможно запрещение парковки на указанных участках.

Напомним, до 21 мая в Новосибирске ограничили движение грузовых автомобилей.