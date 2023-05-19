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проиcшествия

В Новосибирске летевший из Сургута самолет врезался в небе в неизвестный объект

Фото: pixabay.com

В новосибирском аэропорту «Толмачево» на крыле самолета обнаружили вмятину.

В небе над Новосибирском 18 мая произошел очередной инцидент. Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший рейсом Сургут — Новосибирск, столкнулся в воздухе с неизвестным объектом и получил серьезное повреждение. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «Авиаинцидент».

В аэропорту Толмачево на крыле авиалайнера обнаружили вмятину «на правой стороне обтекателя крыло фюзеляж». Воздушное судно от полетов отстранено.

Информация уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске прокуратура проверяет повреждение самолёта при вылете.

#Новосибирская область #самолет #аэропорт Толмачёво
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