В Новосибирске мужчину отправили на 7 лет в тюрьму за новогоднюю попытку убийства соседа

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к заключению А. Роика, который 1 января 2021 года пытался убить соседа на улице Волховская.

11 мая Ленинский районный суд приговорил А. Роика, который вечером 1 января 2021 года пытался убить соседа. Он подошёл с ножом сзади и стал бить мужчину по спине лезвием.

«Со словами угрозы убийством повалил потерпевшего на землю, сел на него сверху, блокируя своими ногами руки потерпевшего, подавляя тем самым сопротивление потерпевшего и лишая его возможности защищаться, продолжая высказывать угрозы убийством, с целью причинения смерти, умышленно нанес ножом потерпевшему не менее 1-го удара в жизненно-важную часть тела — в правую щёчно-подчелюстную область, и не менее 2-х ударов в область левого плечевого сустава, в правое плечо, — рассказали в Ленинском районном суде.

– Роик А.А., будучи уверенными в том, что от его действий неминуемо наступит смерть потерпевшего и, сказав об этом последнему, с места совершения преступления скрылся».

Когда мужчину нашли полицейские и следователи, то уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Спасти соседа удалось только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В суде А. Роик говорил, что удары мужчине не наносил, однако это не помогло ему уйти от весьма сурового наказания.

«Приговором суда Роик А.А. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Ленинском районном суде.

Также своей жертве Роик должен будет выплатить 980 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчину должны были взять под стражу в зале суда, но он скрылся и теперь объявлен в розыск.

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