В Новосибирске нашли повреждения у самолёта из Сургута

Надзорные органы организовали проверку после воздушного инцидента в Новосибирске.

В Новосибирской области транспортная прокуратура проверяет инцидент, связанный с временным отстранением воздушного судна от полетов. По предварительным данным, 18 мая 2023 года около 16:00 после прибытия рейса из Сургута в Новосибирск в ходе внешнего осмотра было обнаружено повреждение обшивки правого крыла самолета авиакомпании "Сибирь" без нарушения лакокрасочного покрытия.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно было временно приостановлено до устранения повреждения, и в настоящее время проведена замена поврежденного элемента. После этого самолет был допущен к полетам.

Прокуратура проводит надзорные мероприятия для обеспечения соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, в Новосибирске летевший из Сургута самолет врезался в небе в неизвестный объект.