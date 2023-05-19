В Новосибирске невролог Тасиц объяснил, почему суставы ломит на погоду

В Новосибирске врач заявил, что доказательств тому, что погода влияет на суставы, нет.

В Новосибирске люди нередка жалуются на суставную и мышечную боль, связанную с переменой погоды. Особенно это часто от этого страдают пожилые люди. Однако, по словам

невролога сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Максима Тасица, в том, что болят суставы, нельзя винить погоду. Доказательств наличия какой-либо связи между болевым синдромом и природными явлениями не существует.

У молодых людей боли в суставах и мышцах, по мнению врача, связаны с перегрузкой опорно-двигательного аппарата или нервной системы на фоне хронического стресса. Однако чаще всего суставы и мышцы болят при ОРВИ и других вирусных инфекциях. Чтобы избавиться от этого неприятного симптома во время простуды, врач рекомендует

соблюдать постельный режим и пить больше жидкости.

Если боли в суставах начинаются при изменении погоды, можно выпить таблетку парацетамола. Пожилым людям в такие моменты доктор советует принимать теплый душ.

Также от болей в суставах помогут противовоспалительные мази и гели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске врач дала совет по профилактике женского здоровья после 40 лет.