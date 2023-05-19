Врач дала совет по профилактике женского здоровья после 40 лет

Врач-гинеколог Елена Андреева рекомендует делать маммографию.

Врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева дала рекомендации по профилактике женского здоровья после 40 лет. По словам специалиста, важно регулярно посещать врачей для осмотра, пишет Pravda.Ru.

«Во-первых, женщине обязательно надо один раз в год посещать гинеколога, обязательно делать ультразвук органов малого таза и хотя бы раз в 2-3 года после 40 лет делать маммографию», — посоветовала медик.

Андреева отметила, что от женского здоровье многое зависит.

«Здоровье женщины — это здоровье её семьи! Соответственно, это благополучие её семьи, её дома, её детей и демографии всей нашей страны», — подытожила она.

Напомним, гинеколог развенчал главные мифы о зачатии детей и бесплодии.