В Новосибирске общими силами восстановят мотодром ДОСААФ

В Новосибирске участие в народной стройке мотодрома примут депутаты Заксобрания, журналисты, спортсмены, болельщики и рядовые обыватели.

В Новосибирске 18 мая началась настоящая народная стройка в рамках проекта «Стадион за три дня: меняем мотодром ДОСААФ».

До 21 мая энтузиастам предстоит заменить деревянные борта и металлические ограждения для безопасности во время соревнований; восстановить освещения трека и трибуны для болельщиков; укрепить металлические уклоны, благоустроить внутреннюю и внешнюю территорию мотодрома. Сообщение об этом появилось в группе Заксобрания Новосибирской области в ВК.

Предполагается, что ежедневно на народную стройку будут выходить по 500 человек.

По словам депутата Заксобрания и председателя организационного комитета по реконструкции мотодрома Валерия Ильенко, ремонт мотодрома обойдется в 7 -8 млн. рублей, и на сегодняшний день все необходимые материалы для этого уже есть.

«Что самое главное – мы ни от кого не услышали отказа: материалами, финансами все помогали. За три дня, я убежден, все запланированное будет сделано», — сказал Ильенко.

Мотодром ДОСААФ — один из крупнейших спортивных объектов в регионе. Однако, поскольку он находится в федеральной собственности, на региональном уровне профинансировать его реконструкцию невозможно. Идея с народной стройкой спасла положение.

Тем не менее, по словам Валерия Ильенко, в отношении этого объекта все же нужно принимать более глобальные решения, вплоть до передачи мотодрома в собственность региона.

Пока же после окончания народной стройки обновленный мотодром ДОСААФ сможет принимать главные соревнования России по мотогонкам и автоспорту России.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске затягивается строительство двух поликлиник.