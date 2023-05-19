В Новосибирске ограничили движение по улице Свердлова до 9 июня

В Новосибирске движение по улице Свердлова сузили на полтора метра.

В центре Новосибирске улицу Свердлова сузили из-за ремонта на 1,5 метра. Ограничение продлится с 18 мая по 9 июня, сообщили в мэрии города.

Ограничение установили на участке дороги рядом с художественным музеем. Причина сужения проезжей части — поломка на теплотрассе и её последующий ремонт.

Чинить неисправность будет ООО «НТСК».

Водителей попросили обращать внимание на информационные щиты и дорожные знаки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вновь начали искать подрядчика для ремонта лестницы на Речном вокзале. Заказчиком проекта является МКУ ДЭУ-1. Стоимость работ оценивается в 1 194 439 рублей, при том, что первоначальная стоимость составляла 778 604 рубля.