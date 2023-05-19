В Новосибирске вновь начали искать подрядчика для ремонта лестницы на Речном вокзале

В Новосибирске ищут нового подрядчика для ремонта аварийной лестницы на Речном вокзале.

В Новосибирске проводится поиск нового подрядчика для ремонта аварийной лестницы, ведущей с улицы Восход к платформе Речной вокзал. Заказчиком проекта является МКУ ДЭУ-1. Стоимость работ оценивается в 1 194 439 рублей, при том, что первоначальная стоимость составляла 778 604 рубля.

Подрядчик будет отвечать за выравнивание мест просадки бетона, обустройство ступеней и их покрытие плиткой, установку перил с поручнями и создание бетонных пандусов. Также рядом с лестницей необходимо будет разместить стальные урны. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 26 мая.

Напомним, что ремонт аварийной лестницы ранее обещали завершить к концу октября 2022 года, однако работы начались только 3 ноября.

Весной 2023 года жители Новосибирска самостоятельно обустроили альтернативный подъем рядом с лестницей на Речном вокзале.