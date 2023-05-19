В Новосибирске определены 6 официальных пляжей на летний сезон 2023 года

В Новосибирске будет запрещено купание в местах неорганизованного отдыха.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил перечень официально разрешенных пляжей нынешний купальный сезон.

В Новосибирске этим летом будут работать шесть пляжей, оборудованных спасательными постами: 4 пляжа «У моря Обского» («Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг»), пляж «Звезда» в Академгородке и пляж на реке Обь, со стороны парка «Бугринская роща».

Также в список вошли более 40 мест неорганизованного отдыха горожан: обводнённые котлованы и озёра рядом с жилмассивами, а также стихийные пляжи вдоль реки Иня, Обь и на Обском водохранилище. Там купание будет запрещено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 1 июня откроются городские пляжи.