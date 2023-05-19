В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая

Сегодня, 19 мая, на Монументе Славы в Новосибирске в ряды пионеров приняли 500 школьников.

О том, что 500 школьников примут в пионеры на Монументе Славы, накануне сообщала пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ. Молодому поколению коммунисты решили повязать красные галстуки.

В мероприятии принял участие депутат Госдумы Ренат Сулейманов, депутаты-коммунисты областного парламента и горсовета. Детям завязывал галстуки и лично мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Градоначальник рассказал об истории пионерской организации, в которую и сам входил. Для многих младшеклассников было интересно узнать, кто такие пионеры и чем они занимались.

19 мая по всей России отмечают День пионерии. Организация была создана в 1922 году на конференции комсомола. После этого по всей России начали создавать отряды пионеров.

В прошлом году отмечался столетний юбилей пионерской организации. 19 мая 2022 года в Новосибирске торжественно извлекли капсулу «Послание потомкам». Тогда же несколько сотен школьников также посвящали в пионеры.