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общество

В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая

Сегодня, 19 мая, на Монументе Славы в Новосибирске в ряды пионеров приняли 500 школьников.

О том, что 500 школьников примут в пионеры на Монументе Славы, накануне сообщала пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ. Молодому поколению коммунисты решили повязать красные галстуки.

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 2

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 3

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 4

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 5

В мероприятии принял участие депутат Госдумы Ренат Сулейманов, депутаты-коммунисты областного парламента и горсовета. Детям завязывал галстуки и лично мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 6

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 7

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 8

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 9

Градоначальник рассказал об истории пионерской организации, в которую и сам входил. Для многих младшеклассников было интересно узнать, кто такие пионеры и чем они занимались.

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 10

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 11

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 12

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 13

19 мая по всей России отмечают День пионерии. Организация была создана в 1922 году на конференции комсомола. После этого по всей России начали создавать отряды пионеров.

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 14

Фото В Новосибирске отметили День пионерии на Монументе Славы 19 мая 15

В прошлом году отмечался столетний юбилей пионерской организации. 19 мая 2022 года в Новосибирске торжественно извлекли капсулу «Послание потомкам». Тогда же несколько сотен школьников также посвящали в пионеры.

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Елена Отмахова
журналист

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