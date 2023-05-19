В Новосибирске столкнулись фура, трамвай и легковая машина

Тройное ДТП произошло в Новосибирске.

В Новосибирске произошло ДТП, в которое попали трамвай, фургон и легковой автомобиль. Об этом сообщили свидетели происшествия.

Видеозапись происшествия была опубликована в группе "АСТ-54". Авария произошла вечером пятницы, 19 мая, на перекрестке улиц Мира и Ватутина. Столкнулись легковая машина, грузовик и общественный трамвай. В результате происшествия образовалась значительная пробка на дороге.

Автор поста отметил, что из-за ДТП пробка в час пик ещё больше увеличилась, и водитель машины скорой помощи был вынужден объезжать пробку по встречной полосе движения.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Новосибирске водитель Subaru сбил мужчину в центре города.