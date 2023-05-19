В Новосибирске водитель Subaru сбил мужчину в центре города

В Новосибирске человек пострадал в ДТП на Красном проспекте.

В Новосибирске на 36-летнего мужчину наехал водитель автомобиля Subaru на проезжей части. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, авария произошла днем 19 мая в Центральном районе города. За рулем иномарки находился 24-летний водитель. Он двигался по Красному проспекту.

Наезд произошел возле дома №29, когда водитель столкнулся с пешеходом. Пострадавшего доставили в больницу с полученными травмами. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному случаю.

Напомним, в Новосибирске мужчину отправили на 7 лет в тюрьму за новогоднюю попытку убийства соседа.