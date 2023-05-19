В Новосибирске «Тойота» перевернулась на крышу на Мочищенском шоссе

В Новосибирске столкнулись «Infiniti» и «Toyota».

В Заельцовском районе Новосибирска 18 мая во второй половине дня в районе дома №25 на Мочищенском шоссе, рядом с АЗС, столкнулись «Infiniti» и «Toyota». В результате столкновения «Тойота» перевернулась на крышу. Об этом сообщил телеграмм-канал «Спасатели МАСС».

Прибывшие на место ДТП спасатели МАСС сообщили, что внутри японской иномарки никого не зажало. Спасатели обеспечили противопожарную безопасность поврежденных автомобилей и стабилизировали их.

На месте происшествия также работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи». О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе в Купинском районе Новосибирской области опрокинулся автомобиль «Субару Форестер». Водитель погиб.