В Новосибирске улица Ленина станет пешеходной до 3 июля

С 3 июня улица Ленина в Новосибирске будет пешеходной.

В Новосибирске запланировано временное перекрытие части улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советская на протяжении месяца. Решение об этом было опубликовано на официальном сайте мэрии города.

Согласно опубликованному документу, движение транспорта будет ограничено с 3 июня по 3 июля в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню города.

По проекту, временное ограничение не будет распространяться на автомобили, задействованные в обеспечении общегородских мероприятий, а также на медицинские, коммунальные и аварийно-спасательные службы, которые осуществляют срочные вызовы.

День города будет отмечен 25 июня, а перекрытие улицы Ленина будет продолжаться до 3 июля.

Напомним, в Новосибирске с 19 мая частично перекроют улицу Николаева.