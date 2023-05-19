В Новосибирске улицу Котовского капитально отремонтируют только в 2024 году

В Новосибирске на улице Котовского в мае уложили временный асфальт.

В Новосибирске в 2024 году капитально отремонтируют улицу Котовского. Об этом глава Ленинского района города Александр Гриб заявил в программе «Районная приемная».

По его словам, это самая проблемная улица в районе.

В начале мая там обновили 10 тыс. кв. м проезжей части на участке от улицы Блюхера до улицы Выставочной, но это только временная мера. Осенью на Котовского собираются обустроить ливневку. Капитально проезжую часть по всей протяженности улицы Котовского отремонтируют только в следующем году. О стоимости работ пока не говорится.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Новосибирска поручил завершить ремонт дорог и мостов ко Дню города.