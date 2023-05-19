В Новосибирской области назвали районы, где не будет спасателей у водоёмов

В Новосибирске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с участием губернатора – в региональном управлении МЧС России назвали районы, где не будут дежурить спасатели.

На заседании КЧР подвели итоги прошлого купального сезона и обозначили задачи на предстоящий. Так, в 2022 году за лето утонули 30 человек, 8 из которых – дети. Чаще всего трагедии происходили в Новосибирске, Ордынском и Купинском районах. Однако и эта цифра уменьшилась почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

«Ежегодно основной причиной гибели людей на водоемах становится купание в местах неорганизованного отдыха, необорудованных спасательными постами. В прошлый купальный сезон главам администраций рекомендовали обеспечить безопасность в 120 местах, однако спасательные посты были выставлены только в 65. Как результат, большинство случаев гибели произошли именно на несанкционированных пляжах, которые не были прикрыты спасателями», –рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Также губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что спасательных постов в этом году не будет в четырёх районах — Здвинскиом, Купинском, Мошковском и Чистоозерном.

«Об уменьшении прикрытых спасателями мест не может идти речь. Количество спасательных постов должно быть увеличено. Кроме этого, места, рекомендованные к открытию пляжей со свободным доступом, по возможности нужно реализовать», – обратился к главам муниципалитетов Андрей Травников.

Напомним, в этом году в Муниципальной аварийно-спасательной службе заявили о нехватке в Новосибирске матросов-спасателей: в 2023 году студенты неохотно идут на эту сезонную работу.