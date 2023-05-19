В Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО полковником из Татарска Евгением Бровко

В зоне СВО погиб полковник из Новосибирской области Евгений Бровко.

Уроженец Новосибирской области Евгений Бровко погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны от 14 мая.

По данным ведомства, заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погиб в боях под Артёмовском.

Евгений Бровко вырос в городе Татарске Новосибирской области. Он принимал знамя 2-го армейского Луганско-Северодонецкого корпуса, принятого в состав Вооруженных сил Российской Федерации из рук Владимира Путина.

Прощание с погибшим состоится 19 мая в зале РДК «Родина» города Татарска (ул. Ленина, 94) в 11:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоне СВО погиб боец батальона «Вега» из Новосибирской области Сергей Гордеев.