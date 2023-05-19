В Новосибирской области с могилы погибшего в СВО бойца украли российский флаг

В Новосибирской области с могилы бойца Сергея Самойлова на Черепановском кладбище пропал российский триколор.

Сергея Самойлова из Новосибирской области, геройски погибшего в зоне СВО, 2 мая похоронили на Черепановском кладбище. На могиле близкие оставили его форменную фуражку и флаг России, которым во время похорон был покрыт гроб. Об этом написали «Черепановские вести».

Однако, спустя какое-то время, вернувшись почтить память бойца, они увидели, что флаг пропал.

«Зачем вы рылись в венках? Верните флаг на место», — попросили черепановцы.

Информация быстро распространилась по соцсетям. Пользователи поддержали родственников бойца, подчеркнув, что кража с могил — это грех.

Между тем, российское законодательство никак не регламентирует использование российского флага во время похорон или оставление его на могилах. Законом запрещено только надругательство над символом российской государственности.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Читы за два дня сшила 40 флагов для участников СВО.

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