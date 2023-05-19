Вышли на новый уровень: мошенники начали звонить россиянам по видео

Мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи и представляться сотрудниками банка.

Мошенники ищут новые схемы обмана россиян. Они как и обычно звонят жертвам и представляются сотрудниками банков. Однако на этот раз, если граждане им не верят, они предлагают переключиться на видеозвонок и имитируют работу из офиса банка. Об этом пишут «Известия».

Новая схема обмана может быть связана с тем, что звонки аферистов из-за границы с использованием подмены номера стали блокировать.

Отмечается, что мошенники могут направить в различных мессенджерах фото поддельных служебных удостоверений. Но следует помнить, что в действительности сотрудники банков и правоохранители так не делают.

Напомним, какие фразы ни в коем случае нельзя говорить мошенникам.