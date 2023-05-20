Новосибирская вакцина «ЭпиВакКорона» показала эффективность 88,6% через 3 недели после второй вакцинации

Вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» доказала эффективность на третьей фазе исследования.

Исследование третьей фазы клинических испытаний новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона" было опубликовано в научном журнале Vaccines, который имеет высокий показатель квартиля Q1. В результате исследования была выявлена профилактическая эффективность вакцины после завершения полного курса вакцинации, которая составила 82,5%.

По данным исследования, через 3 недели после введения второй дозы вакцины антитела выявили у 75,6% участников исследования. Через 3 месяца — у 88,6%. К примеру, американская вакцина Moderna предотвращала заболевание у 94% вакцинированных.

Исследование включало оценку переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона". Результаты третьей фазы испытаний подтвердили безопасность вакцины, при этом у 27% пациентов отмечались легкие местные реакции (болезненность в месте введения вакцины), а в 14% случаев были отмечены легкие системные реакции (незначительный подъем температуры).

Также отмечается, что первые две фазы испытаний также подтвердили безопасность и эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" как лекарственного средства.

Становится известно, что "ЭпиВакКорона" является первой в мире пептидной противовирусной вакциной, созданной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора под руководством Рината Максютова. За разработку этой вакцины Ринат Максютов был представлен к государственной награде и награжден орденом Пирогова по указу президента России Владимира Путина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов уволен из-за конфликта интересов. Летом 2022 года ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина (МИБС) оценили «ЭпиВакКорону» и другие отечественные вакцины. Вакцина «Вектора» стала аутсайдером исследования.