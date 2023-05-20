Последние слова Жириновского перед смертью. Упадете

Его любил народ и ненавидели власть имущие. Он резал правду-матку и мог с высокой трибуны прижать к стенке тех, кто живет не по совести. Всю жизнь он стремился за журавлём в небе, а в финале земного пути смирился с пресловутой синицей.

Подавляющему большинству россиян Жириновский нравился как независимый и самостоятельный политик, а также и правдоруб. Крепким мужиком они его называли. Российские социологи несколько лет назад даже затеяли опрос на тему «Как вы относитесь к Жириновскому». Почти половина опрошенных сказали, что личность Владимира Вольфовича и его деятельность вызывает у них положительные эмоции. Нейтральные ассоциации вызывал эпатажный политик у 40 процентов россиян, а доля отрицательных характеристик оказалась небольшой – всего 17 процентов. Также Жириновского называли правдорубом (16%), умным человеком (9%), отметили «крайнюю эмоциональность» (10%) и «часто вызывал улыбку» (25%).

В эмоциональном восприятии его личности у россиян позитивные чувства (68%) преобладают над негативными (44%). К Жириновскому питали, уважение (25%) и симпатию (22%). Из негативных эмоций чаще всего проявляли недоверие (18%). Равнодушны к нему 17% респондентов, а пользы и вреда, по мнению россиян, он приносил примерно поровну.

Его пользу видели в стремлении говорить людям правду (33%), другие же считали, что он приносит вред тем, что не воплощает слова в действия (18%). Также некоторые называли его «скандалистом» (26%) и «человеком, дискредитирующим образ политика своим поведением» (12%).

Правда, былой пыл и задор, которым славился Владимир Вольфович в 90-тые годы, с возрастом поугасли. В последние месяцы перед уходом он пустился в философские размышления о вечном. На вопрос о том, почему так мрачно смотрит на жизнь, он ответил в манере, нехарактерной для того Жириновского, которого мы знали: «Нет счастливой жизни ни на одном клочке Земли. Надо беречь таких, как я, которые говорят правду. Мы все живем на тройку. А на пятерку мечтать не надо. Не ищите журавля в небе, ограничьтесь синицей в руке. Нет счастья на Земле. А вам, интеллигенции, журналистам, нужно понять — горе от ума".