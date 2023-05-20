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общество

Пригожин заявил об установлении полного контроля над Артемовском

Фото из тг-канала РИА Новости

В субботу, 20 мая, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.

Артёмовск (Бахмут) полностью под контролем российских войск. Об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видеообращении 20 мая.

"20 мая 2023 года. Сегодня по полудню, в 12 часов, полностью был взят Бахмут... 224 дня длилась операция по взятию Бахмута", — сказал Пригожин на видео.

Напомним, ранее новосибирский депутат Ростислав Антонов назвал ЧВК "Вагнер" "российским брендом".

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Маргарита Мастеркова

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