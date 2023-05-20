Спортивный журналист Ерыкалов объяснил зарплату 60 млн у канадских хоккеистов в ХК «Сибирь»

Дмитрий Ерыкалов объяснил высокие зарплаты у Тэйлора Бека и Тревора Мёрфи в составе ХК «Сибирь».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с нападающим Тэйлором Беком и перезаключил контракт с защитником Тревором Мёрфи. Оба игрока останутся в команде на 2 сезона (до 2025 года), и оба будут получать зарплату по 60 миллионов в сезон. Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов в беседе с корреспондентом Сиб.фм объяснил, почему игроки и руководство клуба приняли такое решение.

Зарплата Тревора Мёрфи объясняется тем, что за сезон он вошёл в тройку самых результативных защитников КХЛ. Он один из самых результативных игроков «Сибири», но не менее важно, что он уже адаптированный легионер со знанием русского языка. Зачастую российские клубы опасаются брать иностранных игроков, которые не жили в России и не знают русский язык. Особенно такого боятся региональные клубы. Но Мёрфи уже неоднократно играл с российскими командами, привык и показывает достойный уровень игры.

«Тревор Мёрфи играет с Тэйлором Беком если не в одной пятёрке, то всегда в одной бригаде большинства, и после ухода Шарова и Пьянова они стали двумя столпами, на которых держится "Сибирь". Хотелось бы, чтобы это были российские игроки, но реалии таковы, что это легионеры», — отмечает Дмитрий Ерыкалов.

В текущих реалиях 60 миллионов рублей за сезон — умеренная зарплата. Это довольно много для «Сибири», где лидеры, как правило, получают не больше 50 миллионов рублей за сезон, но в КХЛ изменился лимит на легионеров. Теперь нельзя набрать в команду пятерых иностранных игроков — только трёх. Это привело к тому, что выросли зарплаты не только у российских игроков, как более востребованных, но и у иностранных.

«Это парадокс. Иностранец смотрит, как россиянин сопоставимого уровня игры получает такие же деньги и думает: почему я не должен получать столько же. На бумаге конкуренция среди иностранцев должна была обостриться, фактически этого не случилось. Мало кто сейчас хочет ехать в Россию», — рассуждает Ерыкалов.

Создаются странные условия хоккейного рынка: зарплаты спортсменов повышаются, цены на билеты растут, а благосостояние людей — нет.

С обновленным составом игровой стиль «Сибири» изменится в сторону атаки и комбинаций. Эту политику будет вести новый тренер клуба Дэвид Немировски.

Ключевой состав клуба омолодится. Вместо Голубева и Чесалина в нижних звеньях будут играть более молодые хоккеисты. Среди лидеров команды пока есть две незанятые вакансии. Помимо Мёрфи и Бека клуб ищет двух форвардов — об этом также ранее заявлял генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский. Игроков на эти ключевые позиции выбирают осторожно.

«От того, насколько "попадут" в этих новичков, во многом будет зависеть успех "Сибири" в сезоне. С точки зрения атаки клуб будет держаться на трёх легионерах и одном пока еще не обозначенном россиянине»

пусть и в очень странных условиях.

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