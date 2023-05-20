В Новосибирске дети избили пьяного мужчину со сломанной рукой

В Новосибирске компания 12-летних подростков избила мужчину со сломанной рукой и сняла происходящее на видео.

В Кировском районе Новосибирска 12-летние подростки напали на мужчину с загипсованной рукой. Они оскорбили прохожего и нанесли несколько ударов, после которых потерпевший упал на асфальт. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в "Вконтакте".

Очевидицей избиения стала местная жительница. По ее словам, мужчина, на которого набросилась компания подростков, находился в состоянии опьянения. На правой руке у него был гипс.

Сибирячка слышала, как школьники громко ругались матов в адрес мужчины, а потом ударили его. Со слов напуганной женщины, пострадавший упал и даже не шевелился.

При этом все происходящее снимал на камеру мобильного телефона третий подросток.

Когда дети ушли, прохожие вызвали на место скорую помощь, которая и увезла пострадавшего.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, в полицию заявлений об избитом мужчине не поступало. Тем не менее, правоохранители начали проверку и устанавливают личности возможных участников преступления.

Как ранее писал Сиб.фм, в городе Обь Новосибирской области 15-летняя школьница избила свою 16-летнюю подругу под запись камеры.

Также в селе Сокур Новосибирской области группа подростков избила школьника. Один из нападавших снял избиение на видео и выложил в соцсети. В кадрах можно услышать комментарии участников драки.