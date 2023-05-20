В Новосибирске с 18 мая начали ремонтировать первые 5 участков теплосетей длиной 2 километра

С 18 мая в Новосибирске начался ремонт теплосетей на пяти участках.

В Новосибирске начался первый этап ремонта теплосетей. Всего на 2023 год запланировано отремонтировать 19 километров, а с 18 мая начали чинить первые 2 километра. Об этом сообщила пресс-служба СГК.

Теплотрассы начали чинить на улицах Связистов, Широкой, Дачной, Революции и Невельского. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, на данный момент рабочие завершают подготовку строительных площадок. На них устанавливают знаки и ограждения, монтируют схемы минимизации отключений, перекладывают трубы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирской области начали получать повестки на военные сборы. В области уже получили первые приглашения в военкоматы по месту жительства. Призыв в первую очередь затрагивает жителей сельских районов. Точное количество людей, подлежащих призыву, неизвестно, так как информация не публикуется областным военкоматом.