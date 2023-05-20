В Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной с 3 июня по 3 июля

В Новосибирске улица Ленина на месяц станет пешеходной.

Cогласно опубликованному решению на официальном сайте мэрии Новосибирска, планируется временное перекрытие участка улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советская в течение месяца. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню города.

Перекрытие будет действовать с 3 июня по 3 июля. В то же время, автомобили, задействованные в обеспечении общегородских мероприятий, а также медицинские, коммунальные и аварийно-спасательные службы, осуществляющие срочные вызовы, не будут подпадать под временные ограничения.

День города в Новосибирске будет отмечен 25 июня, и перекрытие участка улицы Ленина будет продолжаться до 3 июля.

Напомним, в Новосибирске с 19 мая частично перекрыта улица Николаева.