Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
20 мая, 12:24
пробки
4/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня
20 мая, 12:24
пробки
4/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня 10:57
общество

В Новосибирской области продолжают искать пропавшего 37-летнего мужчину с барсеткой

Фото: ЛизаАлерт

В Коченёво под Новосибирском пропал 37-летний мужчина в кепке с барсеткой.

В посёлке городского типа Коченёво 16 мая пропал 37-летний местный житель Данил Ширшов. Об этом сообщают волонтёры отряда ЛизаАлерт.

О пропаже мужчины сообщили его близкие. Ориентировку на пропавшего распространяют по соцсетям волонтёры поискового отряда ЛизаАлерт. По их данным, Данил Ширшов может нуждаться в медицинской помощи.

В последний раз его видели одетым в черную толстовку, чёрное трико, черные кроссовки и серую кепку. С собой у него была черная барсетка.

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском прошли массовые учения с участием 200 волонтёров-поисковиков.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Сергей Щукин
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в