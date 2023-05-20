В селе Барышево под Новосибирском волонтёры поймали экзотического кота

В Новосибирской области волонтёры поймали экзотического кота.

Вечером 19 мая около села Барышево в Новосибирской области волонтёры смогли поймать экзотического кота. Необычного зверя особого окраса и размера заметила одна из местных жительниц, когда он появился на её участке. На место происшествия приехали волонтёры, которым удалось поймать животное, используя корм и кошколовку.

«Мы смогли поймать его благодаря коллективному усилию. В этом нам помогли владелец зоогостиницы Алексей, девушка Алёна из зоотакси и специалисты Базы реабилитации животных из Кольцово, которые предоставили кошколовку. С её помощью мы доставили животное к нам», — поделилась пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова в интервью «АиФ-Новосибирск».

По словам Алисы, кот в настоящее время находится на карантине. Он устал и испытал много стресса из-за большого количества волонтёров, с которыми ему пришлось контактировать. Животное сейчас отдыхает, но не позволяет работникам Центра подойти к себе — шипит и волнуется.

В планах зооволонтёров — отвезти кота к ветеринару и проверить, есть ли у него чип. Если чипа нет, его направят в приют для диких кошек. Без участия квалифицированного специалиста осмотреть шипящего кота не получится.

Она также отметила, что пока неизвестно, какой это вид или порода кота. С одной стороны, он очень похож на домашнюю породу саванна, а с другой стороны, есть сходства с кошкой-рыболовом, возможно, это смесь пород. Поведение кота не позволяет точно определить, является ли он домашним или диким.