Под Новосибирском горит трава в районе деревни Алексеевка

Под Новосибирском, в районе Толмачево и Алексеевки, наблюдается задымление.

Под Новосибирском в районе деревни Алексеевка горит трава в заболоченной местности. Угрозы населенному пункту нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В самой Алексеевке и в районе Толмачево наблюдается сильное задымление.

На месте возгорания работают пожарные расчеты МЧС. В соцсетях сообщают, что на помощь пожарным приходят местные жители.

Напомним, в Новосибирской области до 22 мая продлили особый противопожарный режим. За данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе уже несколько дней держится 4-5 класс горимости, поскольку стоит сухая и ветреная погода.

21 мая во второй половине дня ожидается северо-восточный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском произошёл крупный пожар в садоводстве «Геофизик».