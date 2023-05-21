Под Новосибирском произошёл крупный пожар в садоводстве «Геофизик»

В городе Обь Новосибирской области ландшафтный пожар охватил 10 гектаров.

В городе Обь Новосибирской области утром 20 мая начался крупный пожар на территории садового общества «Геофизик». По информации пресс-службы МЧС по Новосибирской области, горела сухая трава на площади 10 га.

Помощь пожарным в борьбе с огнем оказывали добровольцы. Для опашки территории, которая была необходима, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени, было выведено несколько тракторов. На борьбу с огнем, понадобилось три часа. К 14.20 пожар полностью был потушен. Угрозы населенному пункту нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области особый противопожарный режим был продлен до 22 мая.