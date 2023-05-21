Авиарейс «Сочи-Кемерово» совершил вынужденную посадку в Новосибирске

В Новосибирске экстренно сел самолет, летевший в Кемерово.

В Новосибирске совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «Северный ветер», следовавший рейсом № 491 «Сочи — Кемерово». Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Экипаж совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за сильного ветра. Сейчас самолет и 163 пассажира находятся в аэропорту «Толмачево». Вылет в Кемерово назначен на 19 часов.

Также, по данным прокуратуры в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова был задержан вылет двух самолетов авиакомпании «Северный ветер». Ожидают вылета воздушного судна 167 пассажиров, в т.ч. 20 детей.

В международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шереметьево более чем на 14 часов были задержаны два 2 авиарейса компании «Смартавиа», которые должны были лететь в Москву и обратно. Вылета ожидали 187 пассажиров, в том числе 14 детей.

Новосибирская и Кемеровская транспортная прокуратура осуществляет надзор по защите прав потребителей авиационных услуг. Сотрудники Томской транспортной прокуратуры ведут выездной прием граждан.

В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, следует обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске нашли повреждения у самолёта из Сургута.