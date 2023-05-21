Эксперты рассказали, как выбрать купальник, скрывающий недостатки тела

Специалисты рекомендуют приобрести раздельный купальник с пышным лифом.

С помощью правильно подобранного купальника каждая девушка способна подчеркнуть все свои достоинства и спрятать недостатки. Об этом пишет NEWS.ru.

Так, по словам специалистов, девушкам с типом фигуры «груша» нужно сместить акцент с пышных бедер и полного живота с помощью сплошного или раздельного купальника с пышным лифом.

А обладательницам фигуры типа «яблоко» подойдет слитный купальник пландж с глубоким узким вырезом и высоко поднятыми вырезами на бедрах, что позволит скрыть полноту в области живота.

Не менее важную роль играет и цвет. Поэтому можно подобрать для себя подходящую яркую расцветку и цветочные принты.

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