Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
21 мая, 17:12
пробки
2/10
погода
+23°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня
21 мая, 17:12
пробки
2/10
погода
+23°C
курсы валют
usd 79.90 | eur 86.27
сегодня 13:40
общество

Над Новосибирском пронеслись 8 самолетов Су-30 и Су-35 авиагруппы «Русские витязи»

Фото: unsplash.com / Anukrati Omar

В новосибирском аэропорту «Толмачево» совершила промежуточную посадку авиационная группа российских асов.

В Новосибирске, в аэропорту «Толмачево», приземлились 8 асов высшего пилотажа группы « Российские витязи». Об этом сообщил портал VN.ru со ссылкой на известного споттера Николая Енина.

Единственная в мире авиагруппа, способная показать фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях, остановилась в Новосибирске по пути на остров Лангкави в Малазии. Туда наши «витязи» отправились для участия в смотре боевой техники LIMA-2023.

LIMA-2023 — один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе смотр боевой техники, который проводится с 1991 года. Там демонстрируются лучшие мировые разработки в области военной техники.

Напомним, в прошлом году «Русские Витязи» отменили свое выступление на авиашоу в Мочище под Новосибирском.

#Новосибирская область #самолет #аэропорт Толмачёво
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в