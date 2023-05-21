Над Новосибирском пронеслись 8 самолетов Су-30 и Су-35 авиагруппы «Русские витязи»

В новосибирском аэропорту «Толмачево» совершила промежуточную посадку авиационная группа российских асов.

В Новосибирске, в аэропорту «Толмачево», приземлились 8 асов высшего пилотажа группы « Российские витязи». Об этом сообщил портал VN.ru со ссылкой на известного споттера Николая Енина.

Единственная в мире авиагруппа, способная показать фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях, остановилась в Новосибирске по пути на остров Лангкави в Малазии. Туда наши «витязи» отправились для участия в смотре боевой техники LIMA-2023.

LIMA-2023 — один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе смотр боевой техники, который проводится с 1991 года. Там демонстрируются лучшие мировые разработки в области военной техники.

Напомним, в прошлом году «Русские Витязи» отменили свое выступление на авиашоу в Мочище под Новосибирском.