Новосибирские волонтёры спасли одноглазую сову от смерти

Волонтёры обнаружили раненую сову в Новосибирской области.

В Новосибирске волонтёры Центра реабилитации диких животных совершили героическое спасение одноглазой совы, которая оказалась запертой в снежном плену возле трассы.

По словам волонтёров из Новосибирского центра реабилитации диких животных, один мужчина, проезжая мимо, заметил крупную птицу и решил сообщить о ней в центр, предполагая, что она просто прервала свой полёт для отдыха. Однако, когда он вновь увидел её на том же месте спустя несколько дней, стало ясно, что пернатая попала в ловушку.

Ситуация требовала немедленной эвакуации. Специалистам удалось найти волонтера, который смог пробраться к сове сквозь глубокий снег.

«Сейчас спасенная сова чувствует себя намного лучше, поэтому волонтеры решили передать ее в один из дружественных Центров Реабилитации, где у неё будут приятные соседи, а то и вторая половинка», — пояснили волонтёры.

В результате обследования у пострадавшей был выявлен перелом плеча, множество паразитов, повреждение глаза и пневмония. За несколько месяцев тщательного лечения удалось победить паразитов, однако плечо и глаз остались неработоспособными.

Напомним, жители посёлка под Новосибирском спасают автомобили от огня в поле.