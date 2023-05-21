Жители посёлка под Новосибирском спасают автомобили от огня в поле

В Новосибирской области горят поля вблизи населённого пункта.

Вблизи посёлка Алексеевка, расположенного под Новосибирском, жители активно принимают участие в спасении автомобилей, которые оказались в зоне пожара на полях. Видеозаписи с горящими территориями были опубликованы местными жителями и распространены в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записях видно, как мужчины наблюдают пожар, охвативший траву, и советуют водителям переместить свои автомобили подальше от места возгорания.

Представители пресс-службы МЧС по Новосибирской области заявили, что на данный момент нет угрозы для населённых пунктов, однако борьба с огнём продолжается. Спасатели принимают все необходимые меры для тушения пожара и предотвращения его распространения.

Жители Алексеевки проявили гражданскую ответственность и активное участие в спасении имущества от возможных последствий пожара, демонстрируя единство и взаимопомощь в сложной ситуации.

Напомним, под Новосибирском горят поля в поселке Рыбачий.