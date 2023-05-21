Под Новосибирском горят поля в поселке Рыбачий

В Колыванском районе Новосибирской области произошел ландшафтный пожар.

В Колыванском районе Новосибирской площади ландшафтный пожар охватил значительную территорию. Сообщение о возгорании сухой травы возле поселка Рыбачий поступило на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС Новосибирской области 21 мая в 10.32. На данный момент сообщается, что пожар не представляет угрозы для населенного пункта. Трава горит на территории двух озер. На месте возгорания работают подразделения пожарной охраны и патрульно-маневренная группа муниципалитета.

Напомним, вчера под Новосибирском произошел крупный пожар в садоводстве «Геофизик». Сухая трава горела на площади в 10 га.