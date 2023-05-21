Под Новосибирском найдены неизвестные науке черные грибы

Под Новосибирском найдены и переданы микологам неизвестные черные грибы, с виду похожие на строчки.

Жительница Новосибирска Наталья Мазняк нашла в смешанном лесу в районе Дачного шоссе необычные черные грибы. Об этом сообщило издание VN.ru.

По словам женщины, они похожи на строчки, но ножка у них более темная и длинная, а мякоть коричневого цвета.

Неизвестные грибы росли росли валежниках и в зарослях дикой малины. Два гриба были переданы для исследования новосибирским микологам.

По предварительным данным, эти грибы близки к Gyromitra splendida, но они микроскопически существенно различаются. По словам миколога Дмитрия Агеева, чтобы точно определить, что это за грибы, потребуется генетическое исследование, которое может занять пару лет.

Напомним, ранее сообщалось, что сибирячка нашла в лесу под Новосибирском влюбленные грибы.