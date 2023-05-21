В Новосибирске агроном Шубина дала советы о посадке свёклы и моркови

Новосибирский агроном рассказала о правилах посадки овощей.

В Новосибирске дачники получили рекомендации по посадке свёклы и моркови до начала июня. Агроном Людмила Шубина поделилась советами по правильной подготовке грядок в интервью "МК в Новосибирске".

По словам эксперта, сеять эти овощи следует, когда почва прогреется до +10..+12 градусов. Шубина подчеркнула важность предварительного замачивания семян и регулярного полива и рыхления посевов после появления всходов.

Относительно свёклы, агроном отметила её высокую потребность в тепле и рекомендовала начинать посадку в начале июня, когда почва будет ещё лучше прогрета.

Однако Шубина предупредила о том, что посадка тыкв, дынь и арбузов пока не актуальна. Этим культурам следует заняться, когда почва прогреется до +22 градусов, а ночные температуры не опускаются ниже +14.

Напомним, под Новосибирском найдены неизвестные науке черные грибы.