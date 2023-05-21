В Новосибирске на Советском шоссе установили весы с сейсмодатчиками для контроля нагрузки на дорогу

В Новосибирске сотрудники НГТУ НЭТИ разработали датчики для определения нагрузки на дорожное полотно, которые можно поставить на обочине.

В Новосибирске инженеры Новосибирского государственного технического университета разработали весы для определения нагрузки на дорожное покрытие от движущегося транспорта.

Внедрение нового прибора станет очередным вкладом новосибирских ученых в импортозамещение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры теоретических основ радиотехники Александр Спектора.

Прибор улавливает сейсмические сигналы от движения транспорта и передает их на компьютер, который оценивает весовую нагрузку на каждую ось автомобиля.

В отличие от западных аналогов, новосибирские датчики более точные и пригодные для размещения на обочине, а не на проезжей части. 8 таких приборов, по словам Спектора, уже установлены на Советском шоссе — одной из самых загруженных магистралей Новосибирска.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске инженеры НГТУ придумали «умный светофор».