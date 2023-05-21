В Новосибирске придумали «умный светофор»

В Новосибирске разработали светофор, который «чувствует» движение пешехода по проезжей части.

В Новосибирске инженеры НГТУ разработали уникальный интеллектуальный светофор, который сам может оповещать водителей о передвижении людей по проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Новосибирской области.

Светофор реагирует на самые тонкие сейсмические волны. Высокочувствительные сейсмические датчики размещаются в грунте тротуара, ведущего к пешеходному переходу. Когда по нему проходит человек, датчики передают сигнал «электронному мозгу» и тот активирует светофор, вмонтированный в асфальт.

Авторы разработки считают, что это позволит сделать движение пешеходов более безопасным, особенно в темное время суток. Как только пешеход вступает на проезжую часть, для транспорта на асфальте высвечивается запрещающий сигнал светофора.

Специалисты университета уже опробовали свою технологию на одном из пешеходных переходов в Кировском районе областной столицы. «Умный светофор» полностью готов к эксплуатации и сейчас проходит стадию согласования с мэрией Новосибирска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске установят новые светофоры на двух перекрёстках.