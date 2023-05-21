В Новосибирске неизвестные расклеили листовки в защиту арестованных ученых

В Советском районе Новосибирска появились листовки в защиту Шиплюка, Маслова и Звегинцева.

На остановках общественного транспорта в Новосибирске неизвестные расклеили листовки в защиту трех ученых Института теоретической прикладной математики СО РАН: директора института Александра Шиплюка и главных научных сотрудников Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева. Сообщение об этом опубликовало издание «Родные берега».

Напомним, ученые были арестованы по обвинению в государственной измене. В конце листовки опубликован Q-код, который ведет на заявление Института теоретической и прикладной математики СО РАН в защиту коллег.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о письменном обращении ученых Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), которым они защищают своих коллег, подвергшихся аресту по обвинению в государственной измене.

Трое физиков — директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк, главный научный сотрудник института Анатолий Маслов и научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН, также занимающийся научной работой в Новосибирском государственном университете, Дмитрий Колкер — были арестован летом прошлого года по обвинению в государственной измене. В ходе следствия Дмитрий Колкер скончался. Три недели назад был задержан Валерий Звегинцев. Сейчас он находится под домашним арестом. Дело Маслова уже передано в суд Санкт-Петербурга.