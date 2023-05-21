В Новосибирске произошёл крупный пожар в Ленинском районе

Очевидцы сообщили о двух загоревшихся домах в Новосибирске.

Пожар произошёл в Ленинском районе вечером в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным очевидцев, могли загореться бани. Сообщается о двух охваченных огнём домах.

Официальных комментариев от экстренных служб пока не поступало.

Напомним, в Новосибирской области до 22 мая продлили особый противопожарный режим. За данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе уже несколько дней держится 4-5 класс горимости, поскольку стоит сухая и ветреная погода.

21 мая во второй половине дня ожидается северо-восточный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском произошёл крупный пожар в садоводстве «Геофизик».