В Новосибирске рядом с опасной лестницей на Речном вокзале жители уложили плитку

В Новосибирске жители сами построили альтернативный подъем для пешеходов рядом с печально известной лестницей.

Жители Новосибирска устроили собственный пешеходный подъем к станции метро «Речной вокзал», просто вырыв ступени в земле и уложив в них плитку. Сообщение об этом появилось в группе «АСТ-54» в ВК.

Горожане уже более полугода ждут ремонта пешеходной лестницы, которая ведет от улицы Восход к станции метро «Речной вокзал». Подрядчик, который должен был отремонтировать ее еще в ноябре прошлого года, свои обязательства так и не выполнил. В итоге мэрия расторгла с ним контракт. В настоящее время объявлен новый аукцион на ремонт этого объекта.

Напомним, ранее на этой лестнице горожане оставили плакат с требованием привести, наконец, ее в порядок. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать лестницу на Речном вокзале до Дня города.