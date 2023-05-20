Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать лестницу на Речном вокзале до Дня города

Анатолий Локоть поручил починить лестницу у станции метро «Речной вокзал» в ближайшие недели.

В Новосибирске лестница около станции метро «Речной вокзал» заблокирована для пешеходов с осени 2022 года. Мэр Новосибирска поручил решить эту задачу в ближайшие недели. Об этом он заявил на встрече с журналистами 19 мая.

По первоначальному контракту, лестницу должны были починить к октябрю 2022 года, но рабочие начали ремонт только в ноябре. Они оградили лестничные пролёты от пешеходов, сняли плитку, принесли к лестнице новые стройматериалы, и после этого любая активность на площадке прекратилась.

В мэрии пояснили, что контракт с исполнителем расторгнут, и теперь пытаются найти нового подрядчика. Начальная цена контракта составляет 1 млн. 194 тыс. 439 рублей. За эти деньги подрядчик должен будет за две недели привести лестницу в порядок: выполнить залить места просадок бетоном толщиной 200 мм, отремонтировать ступени, обустроить бетонные пандусы, установить металлические ограждения и урны.

Жители после нескольких месяцев ожидания взяли инициативу в свои руки, выкопали в земле рядом с лестницей самодельные ступеньки и даже уложили на них плитку. Перил на этой самодельной лестнице нет. Тем не менее, ей активно пользуются как наиболее быстрым проходом от метро к пригородным поездам.