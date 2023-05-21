В Новосибирске сбили 17-летнего парня, перебегавшего дорогу

Молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте в Новосибирске.

В Ленинском районе 21 мая произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

В 17:35 водитель-женщина, родившаяся в 1986 году, управляла автомобилем Isuzu по улице Волховская в направлении улицы Танкистов, со стороны улицы Связистов. В районе дома 33/1 на улице Волховская она совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево вне зоны пешеходного перехода.

Состояние пострадавшего 2006 года рождения уточняется, он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы установить все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, в Новосибирске водитель «Лада Гранта» сбил 16-летнего подростка на мопеде.