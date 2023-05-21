В Новосибирске стало известно о состоянии избитого в подъезде щенка

В Новосибирске мужчина несколько раз ударил щенка головой о дверь.

В Новосибирске волонтеры рассказали подробности о состоянии щенка, которого мужчина избил в подъезде жилого дома. Сообщение о малыше появилось в группе «ГБР_ZOO_НСК» в ВК.

По словам волонтеров, у малыша контузия лёгких, многочисленные ушибы и вывих лапки. Ночь щенок провел в кислородной камере. Сегодня он ещё побудет в стационаре, а завтра его отправят на передержку.

Напомним, момент избиения щенка зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина держал его за лапку, бил по голове и несколько раз ударил о дверь.

На жестокого хозяина соседи по дому и волонтеры написали заявление в полицию.