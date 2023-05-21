В Новосибирске в 2023 году втрое вырос спрос на фруктовый чай

Жители Новосибирске в 2023 году стали покупать фруктовый чай в три раза чаще.

Жители Новосибирска в этом году стали чаще отдавать предпочтение фруктово-ягодному чаю. Спрос на него увеличился в три раза, обогнав даже традиционно высокий спрос на зеленый чай. Об этом сообщили аналитики «СберМаркета».

При этом наибольшей популярность пользуется пакетированный фруктовый чай. Его покупают в 1,8 раза чаще, чем листовой. Особенно любят жители областной столицы травяные чаи из ромашки, мяты, шиповника, смородины и чабреца.

Напомним, ранее в Новосибирске называли напиток, который убивает изнутри.