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общество

В Новосибирске в 2023 году втрое вырос спрос на фруктовый чай

Фото: pixabay.com

Жители Новосибирске в 2023 году стали покупать фруктовый чай в три раза чаще.

Жители Новосибирска в этом году стали чаще отдавать предпочтение фруктово-ягодному чаю. Спрос на него увеличился в три раза, обогнав даже традиционно высокий спрос на зеленый чай. Об этом сообщили аналитики «СберМаркета».

Фото В Новосибирске в 2023 году втрое вырос спрос на фруктовый чай 2

При этом наибольшей популярность пользуется пакетированный фруктовый чай. Его покупают в 1,8 раза чаще, чем листовой. Особенно любят жители областной столицы травяные чаи из ромашки, мяты, шиповника, смородины и чабреца.

Напомним, ранее в Новосибирске называли напиток, который убивает изнутри.

#Новосибирская область #цены #спрос
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