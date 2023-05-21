В Новосибирске загорелись три частных дома в Ленинском районе

Пожарные ликвидируют крупное возгорание в Ленинском районе.

В Новосибирске активно идет борьба с крупным пожаром, охватившим частные дома. На улице Бакинской в Ленинском районе действует усиленная группа пожарно-спасательных подразделений. Благодаря оперативным мерам, возгорание было локализовано менее чем за час, дальнейшее распространение огня на соседние жилые дома и постройки предотвращено.

В 20:27 сотрудники МЧС России выехали по сообщению о возгорании на Левом берегу Новосибирска. По последним данным, огонь охватил 3 частных дома и прилегающие строения. В результате возгорания никто не пострадал.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, в Новосибирской области до 22 мая продлили особый противопожарный режим. За данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе уже несколько дней держится 4-5 класс горимости, поскольку стоит сухая и ветреная погода.

21 мая во второй половине дня ожидается северо-восточный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском произошёл крупный пожар в садоводстве «Геофизик».

UPD: МЧС объявило о ликвидации возгорания. В результате пожара огнем повреждены 3 частных дома, 2 бани и 2 гаража.